Nasce il gruppo TM, dieci anni di impegno nel mondo dell'automotive

In coda ad un rally lungo dieci anni, nasce ufficialmente il gruppo TM. E' stato un percorso ad ostacoli ma la determinazione e la grande ambizione dei due fondatori Sentilian Hila e Armando Guri alla fine è stata premiata ed il 16 maggio sarà tagliato il nastro ideale del nuovo organismo che sarà attivo a 360 gradi nel settore automobilistico.

È una bellissima storia quella dei due imprenditori che meriterebbe di diventare un case history universitario, la dimostrazione pratica di come un sogno possa ancora diventare realtà se inseguito con serietà, impegno e lungimiranza. Partiti da sotto zero nel 2010 a Pistoia sono riusciti a mettere insieme un piccolo impero dell'auto che si è messo a sgomitare tra i giganti che da sempre monopolizzano il mercato dell'auto della nostra penisola.

"Quando siamo partiti avevamo chiaro in mente il percorso che ci attendeva, e dire oggi di esserne sorpreso sarebbe una bugia - ammette Sentilian - Qualcuno ci consigliava la psichiatria quando a voce alta si favoleggiava sul futuro, oggi possiamo dire che tanto pazzi non eravamo!".

Gli fa eco il suo socio Armando: "Siamo ancora molto giovani (33 enni entrambi) e non ci difetta né il coraggio, né l'ambizione e nemmeno quel pizzico di spregiudicatezza che serve sempre per fare cose importanti nella vita! Quando abbiamo iniziato riuscivamo ad assemblare auto veramente messe male, ma con fantasia e professionalità siamo riusciti a risalire la china e il traguardo odierno è il giusto premio".

Dalla partenza in quel piccolo piazzale a Pistoia sono via via cresciuti senza pausa ed oggi operano su quattro piazze, Pistoia, Prato, Firenze ed Empoli, ma la loro geografia è destinata ad allargarsi senza soluzione di continuità con la Versilia come primo obiettivo nel mirino.

Il Gruppo TM è attivo nel mercato dell'usato multimarca ma da un anno anche in quello monomarca con l'acquisizione del marchio Suzuki e, nonostante la pandemia non sembra arginarsi la volontà di crescere e di farlo in maniera organizzata, quasi scientifica: "Investiamo molto nello studio e nella formazione dei nostri 'ragazzi' che oggi sono quasi 70. Pensare che siamo partiti in due dieci anni fa mi fa strano!", Sentilian sorride soddisfatto.

"La nostra forza sono i nostri dipendenti e la cura maniacale di ogni dettaglio in ottica di dare al cliente prodotti e un servizio di alto livello", chiude Armando.

Appuntamento per il varo del gruppo il 16 maggio, ma sui dettagli è ancora top secret.