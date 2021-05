Incidente in Fi-Pi-Li a Santa Croce sull'Arno

Incidente in Fi-Pi-Li, tra gli svincoli di Santa Croce sull'Arno e Montopoli in Val d'Arno, in direzione Pisa. Nell'incidente, avvenuto intorno alle ore 17.30, è rimasta ferita una persona. In un primo momento era stato segnalato di un'auto ribaltata, ma all'arrivo dei soccorsi si è potuto appurare che ciò non era avvenuto. Al momento non è chiara la dinamica dell'incidente, ma non ci dovrebbero essere feriti gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorso con un'automedica, oltre ai vigili del fuoco di Castelfranco e Società Autostrade.