Positivo al Covid e in quarantena, gira in auto di notte: denunciato

Doveva essere in casa in quarantena obbligatoria, perché positivo al Covid-19. Invece la polizia lo ha sorpreso in giro per la Valdinievole in piena notte, violando anche il coprifuoco.

Un 57enne di Monsummano Terme è stato denunciato per la violazione ed è stato obbligato a far rientro al proprio domicilio.

Fermato mentre era alla guida alle 2.30 di notte, l'uomo è stato controllato ed è stata appurata la sua positività al Covid-19. L'Asl inoltre aveva disposto l'isolamento sanitario.