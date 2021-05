Un 31enne è stato arrestato a Montecatini Terme, era ricercato da tempo dalla Procura di Forlì. L'uomo, di origini albanesi, era ricercato per sfruttamento della prostituzione, porto illegale di armi e furto; doveva scontare tre anni e mezzo di reclusione. La polizia montecatinese lo ha sorpreso in città e lo ha controllato, notando che si trattava di un latitante. Arrestato, adesso è in carcere a Prato.