Superenalotto, centrati tre '5' in Toscana

La Toscana fa festa grazie al SuperEnalotto: nel concorso del 3 maggio, infatti, sono stati 3 i “5” centrati del valore di 47.210,70 euro ciascuno. La prima giocata vincente è stata registrata presso il bar di via Grossetana 15 a Sovicille, in provincia di Siena, mentre l’altra è stata convalidata nella tabaccheria di via Michelangelo Buonarroti 112 ad Arezzo. L’ultima, invece, è stata centrata nel tabacchi di via Sottomonte 64, in località Guamo, in provincia di Lucca. La caccia al “6” ripartirà con il prossimo concorso dove saranno messi in palio 147,3 milioni di euro. L'ultima sestina vincente è arrivata il 7 luglio scorso, con i 59,4 milioni di euro finiti a Sassari, mentre in Toscana, come riporta Agipronews, il premio di prima categoria manca dal 2014, con gli 11,9 milioni di euro vinti a Prato San Giusto.