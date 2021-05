Asfalto, marciapiedi e strisce pedonali: manutenzioni in corso a Cerreto Guidi

Proseguono su tutto il territorio comunale di Cerreto Guidi i lavori di manutenzione sulle strade che interessano gli asfalti, i marciapiedi e la segnaletica orizzontale per una sempre maggiore sicurezza.

Per quanto riguarda gli asfalti gli interventi hanno interessato la zona industriale di Bassa e Via Ildebrandino, nel capoluogo.

Una particolare attenzione è stata poi riservata ai marciapiedi. Facendo seguito ad interventi analoghi effettuati nei mesi scorsi, l’Amministrazione comunale ha compiuto importanti lavori in Via dei Caduti, nella frazione di Lazzeretto e in Via delle Lazzerette a Stabbia.

“Purtroppo non era stato possibile portare avanti con regolarità gli interventi di manutenzione e i lavori sul territorio, a causa delle stringenti limitazioni delle disposizioni legate all’emergenza Coronavirus- commenta il Sindaco Simona Rossetti- da alcuni giorni stiamo riprendendo queste importanti attività che non possono prescindere dal doveroso e scrupoloso rispetto di tutte le norme imposte dai protocolli di sicurezza”.

Sono state inoltre realizzate nuove strisce pedonali in Via Carlo Alberto dalla Chiesa e in Via Matteotti a Cerreto Guidi.

“E’importante fare il possibile per mettere i pedoni in maggior sicurezza- dichiara l’assessore alle manutenzioni Alessio Tanganelli- Abbiamo fatto negli anni operazioni di questo tipo su tutto il territorio comunale e vogliamo andare avanti per intensificare ancora di più questi interventi che prevedono inoltre un costante rinnovo di parte della segnaletica sul territorio”.

Per dare seguito alle manutenzioni la spesa sostenuta è di circa 140mila euro

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - Ufficio stampa