Casi positivi tra anziani in una casa di riposo di Bibbiena

Casi positivi nella struttura per anziani Santa Maria Goretti, nel centro storico di Bibbiena. "Ho fatto il punto della situazione con le suore responsabili della struttura, l'Asl e il medico competente - sottolinea in una nota il sindaco Filippo Vagnoli -. Gli anziani positivi sono in fase di trasferimento in strutture Covid. Al momento sono tutti in buone condizioni poiché queste persone sono state precedentemente vaccinate. La situazione è certamente sotto controllo. Ovviamente è un'altra sfida importante per Bibbiena che oggi conta otto nuovi casi e un totale di 35 positivi nel comune".