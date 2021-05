Coppia rimasta bloccata in India, volo sanitario privato per il rimpatrio

Potrebbe essere organizzato un volo sanitario privato, in biocontenimento, per il rimpatrio della coppia di Campi Bisenzio rimasta bloccata in India a causa del Covid. Le condizioni della donna, risultata positiva, starebbero peggiorando ed è stata portata in ospedale. Il legale della famiglia starebbe organizzando il volo sanitario che da quanto appreso è già stato prenotato con Volitalia. Non ci sarebbe ancora la data del viaggio. La famiglia e gli amici hanno avviato una raccolta fondi proprio per organizzare il volo. Il legale ha già aperto un conto corrente e parte dei soldi è stata raccolti. L'ambasciata italiana si sarebbe invece adoperata per garantire il miglio svolgimento delle operazioni di rimpatrio.