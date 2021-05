Dai Comuni della Valdera 95mila euro per l'ospedale Lotti: sarà acquistata importante strumentazione

Grazie alla generosità dei cittadini, con l’iniziativa denominata “Proteggiamoli” promossa da sei Comuni dell’Unione Valdera, ovvero Bientina, Buti, Capannoli, Calcinaia, Casciana Terme Lari e Palaia, sono stati raccolti 95.405, 98 € in parte utilizzati per l’acquisto di materiale sanitario donato all’Ospedale Lotti di Pontedera, ai medici di medicina generale e ai pediatri di libera scelta che svolgono l’attività nei Comuni interessati, per permettere loro di affrontare meglio l’emergenza coronavirus.

I principali interventi fino a Gennaio 2021:

Donazione Ecografo per Rianimazione Ospedale F. Lotti – 24.385,41 €

Donazione Videolaringoscopio per Rianimazione Ospedale F. Lotti – 180.56,00 €

Donazione in n. 4 apparati ricetrasmittenti per rianimazione Ospedale F. Lotti - € 224,48

Donazione, in più occasioni, di dispositivi di prenotazione vari ai medici di medicina generale, ai pediatri di libera scelta che svolgono l’attività nei Comuni interessati e all’Ospedale F. Lotti – 10.197,16 €

Per ultilizzare l’ammontare rimanente di 42.542,93 € sono previsti nei prossimi mesi, altri acquisti che saranno opportunamente pubblicizzati.

