Dieci umidificatori per la ventilazione da Confindustria al San Giuseppe di Empoli

Prosegue l’impegno delle imprese empolesi e della Valdelsa per la collettività del territorio. Da oggi infatti, l’ospedale di Empoli ha alcuni ausili in più per assistere i pazienti Covid-19: si tratta di dieci Umidificatori Riscaldati per la ventilazione polmonare.

La Sezione Territoriale Empolese Valdelsa e il Gruppo Giovani Imprenditori di Confindustria Firenze hanno promosso l’iniziativa e si sono impegnate a nome di tutte le imprese della Sezione nella sua realizzazione, cui hanno attivamente contribuito anche Antonini; Berni; Consilium Italy; Mac Autoadesivi; Magis; Timenet; Pellemoda e Hostage.

I dieci Umidificatori Riscaldati per la ventilazione polmonare sono utilizzati dai reparti di Medicina 1 e Medicina 2 dell’Ospedale San Giuseppe di Empoli e destinati ai pazienti Covid 19. La Misericordia di Empoli ha invece reso possibile l’acquisto del macchinario, dopo la donazione delle imprese.

Infine, tutt’ora altre imprese della Sezione si stanno attivamente rendendo disponibili per partecipare ad altri progetti a favore della collettività.

Fonte: Confindustria Empolese Valdelsa