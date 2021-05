Libri e lettori tutti pronti, a Empoli parte 'Leggenda Festival'

L’attesa è finita. Su il sipario. Lo ‘spettacolo’ sta per cominciare. Domani, giovedì 6 e fino a domenica 9 maggio 2021, la quarta edizione di ‘Leggenda festival’ assorbirà tutto il suo pubblico, da 0 a 14 anni, famiglie, insegnanti, educatori, esperti. Per quest’anno Leggenda sarà fruibile soltanto online, causa pandemia, ma la distanza sarà ridotta dai numerosi eventi.

‘Leggenda’ online conferma numeri da capogiro: oltre 80 eventi con 32 autori invitati; 90 le classi di scuola coinvolte. Incontri, laboratori, presentazioni di libri, spettacoli e incontri formativi, tutti ad ‘ingresso gratuito’.

Il festival rappresenta la sintesi del sistema di educazione e formazione alla lettura e all’ascolto, che parte dalle esperienze consolidate portate avanti nei Servizi Educativi per l’Infanzia e nelle diverse realtà scolastiche, passando per le innumerevoli iniziative di promozione della lettura organizzate e promosse dalla Biblioteca comunale.

Il benvenuto in video di Brenda Barnini

Saranno le parole del sindaco del Comune di Empoli, Brenda Barnini, raccolte in un video messaggio, a dare il benvenuto a questa ‘nuova’ edizione del festival che sarà allo stesso modo, leggendario.

"Benvenuti alla quarta edizione di Leggenda, soprattutto benvenuti ai bambini, ai ragazzi che ci faranno compagnia in questi giorni di festival. È la quarta edizione, purtroppo alla terza abbiamo dovuto rinunciare con grandissima amarezza, avevamo già organizzato tutto. Sapete il motivo, colpa del coronavirus che ha cambiato i nostri programmi. In questo 2021 però non ci siamo voluti arrendere e, grazie ad una bellissima squadra di persone, siamo riusciti ad organizzare il festival anche a distanza. Ci potremo vedere, ci potremo ascoltare attraverso i tablet, i telefoni, i computer. Non sarà come essere vicini e il primo impegno che ci vogliamo prendere è quello di tornare l'anno prossimo finalmente ad organizzare il nostro festival della lettura in presenza, con tutto ciò che aveva caratterizzato quelle prime due edizioni e che ci aveva fatto tanto innamorare di Leggenda.

Quella che sta per iniziare sarà comunque un’edizione leggendaria. Lo sarà grazie a tutti voi, lo sarà grazie al lavoro che dentro le nostre scuole è stato fatto in questi mesi, grazie alle insegnanti, quindi, e grazie agli autori che come sempre hanno aderito con entusiasmo a questo invito e grazie a tutti coloro che ovviamente stanno dietro le quinte e organizzando tutto: la nostra biblioteca, prima di tutto, Promocultura, il Centro Ciari, la Fondazione Sesa che ha svolto quest'anno un ruolo essenziale per la parte tecnologica, Giallo Mare Minimal teatro, l’Unicoop Firenze che ci sostiene, la libreria Rinascita che organizza gli appuntamenti per gli adulti e tutte le librerie cittadine. Il nostro festival è diventato in pochissimo tempo un punto di riferimento a livello nazionale per la lettura, la scrittura dei libri per ragazzi da 0 a 14 anni. Questo ci rende molto orgogliosi e ci fa sentire anche la responsabilità di riuscire a superare questo momento così difficile, rilanciando ancora di più l'importanza del libro come strumento di relazione con gli altri e questo lo si può fare a partire dai più piccoli".

"Era questa la sfida del nostro festival ed è soprattutto questo che caratterizza le politiche che come amministrazione comunale portiamo avanti durante tutto l'anno sostenendo le iniziative culturali della nostra città. Buon Festival a tutti".

Gli organizzatori

Leggenda è organizzato dal Comune di Empoli – Biblioteca comunale “Renato Fucini” di Empoli in collaborazione con Centro Studi Bruno Ciari (formazione) Giallo Mare Minimal Teatro (formazione e direzione artistica spettacoli), PromoCultura (formazione e supporto alla logistica), Libreria Rinascita (Viruslibro e attività di promozione), Cuentame e San Paolo (attività di promozione).

Il festival Leggenda si svolge con il patrocinio del Ministero della Cultura, di Regione Toscana e della Città Metropolitana di Firenze e sotto l’auspicio del Centro per il libro e la lettura.

Il programma

Nelle mattine di giovedì 6 e di venerdì 7 maggio 2021 sono in programma 50 incontri riservati alle scuole del Comune di Empoli: gli incontri con l’autore riguarderanno 20 classi delle scuole dell’infanzia, 30 classi della scuola primaria e 40 classi delle scuole secondarie di I grado. Nei pomeriggi di giovedì e venerdì e per tutto il fine settimana di Leggenda saranno moltissime le occasioni per partecipare agli incontri e ai laboratori, tutti gratuiti, tenuti da alcuni tra gli autori più importanti e di qualità all’interno del panorama della letteratura per l’infanzia. Scopri tutti gli autori protagonisti del festival nella sezione “Protagonisti”.

I contatti - come prenotarsi agli eventi

Per ulteriori informazioni sul Festival Leggenda, sui protagonisti, sul programma e sulle prenotazioni agli eventi, tutti gratuiti, potete consultare il sito www.leggendafestival.it, la pagina Facebook @Leggendafestival, il profilo Instagram @leggendafestival, inviare una e-mail all’indirizzo leggenda@comune.empoli.fi.it o chiamare la Sezione Ragazzi della Biblioteca al numero 0571 757873.

