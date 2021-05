Empoli torna il serie A, il mondo Use esulta

Il mondo Use saluta con grande gioia e soddisfazione il ritorno dell'Empoli in serie A. Un risultato bellissimo e soprattutto meritato che conferma una volta di più quanto la programmazione e la competenza siano ancora valori importanti nel mondo dello sport. Da empolesi salutiamo questa splendida notizia e, visto che anche la nostra squadra femminile milita in serie A ormai da tre stagioni, ci fa piacere questo simbolico gemellaggio che per noi è motivo di grande soddisfazione.

Use, Use Rosa, Biancorosso e Pool Use saranno sempre a fianco degli azzurri e di tutto lo sport empolese

Fonte: Use/Use Rosa - Ufficio Stampa