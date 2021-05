Escursione e pulizia nei boschi delle Cerbaie: l'iniziativa di Italia Nostra

Si comunica che sabato 8 maggio alle ore 9,30 si svolgerà un'escursione nei boschi delle Cerbaie. L'iniziativa, condotta dal nostro socio, esperto del territorio, Wilder Pellegrini, ci condurrà nelle zone adiacenti Via di Rimedio ed è volta soprattutto a verificare lo stato di pulizia del territorio.

L'iniziativa si svolgerà nel rispetto delle normative anti covid-19 ed è aperta anche a non soci ed interessati.

Chi intende partecipare è pregato di darne comunicazione alla segreteria e dovrà presentarsi munito di mascherina protettiva e gel igienizzante per uso personale; sarà quindi idoneo portare con sé sacchi per immondizia, per aiutare a rimuovere eventuali rifiuti di piccole dimensioni.

L'iniziativa nasce a seguito dell'interesse mostrato per l'area, negli anni, dalla nostra associazione, che con frequenti sopralluoghi e documenti, ha sollevato in svariate occasioni, alcune situazioni di degrado ambientale.

In caso di maltempo potrà essere valutato il rinvio e tutti i partecipanti saranno avvisati tempestivamente.

Il dettaglio del ritrovo sarà inviato ai partecipanti che confermeranno la loro partecipazione

Fonte: Italia Nostra medio valdarno