Escursionista in difficoltà, salvato dai vigili del fuoco con l'elicottero

I Vigili del Fuoco di Bibbiena e il nucleo elicotteri di Arezzo sono intervenuti in località La Dama per soccorso a persona. Un escursionista, che percorreva un sentiero nel Comune di Chiusi della Verna, ha perso l’orientamento. La sala operativa vigilfuoco, con la collaborazione del disperso (un uomo di circa 66 anni), è riuscita ad individuarlo, permettendo così alla squadra di Bibbiena di raggiungerlo, per poi farlo recuperare dall’elicottero Drago dei Vigili del Fuoco per il successivo trasporto all'ospedale San Donato di Arezzo. Sul posto anche personale sanitario del 118.