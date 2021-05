Famiglia fiorentina bloccata in India, mozione del Pd: "La Regione faccia tutto il possibile per farli tornare"

«La situazione della famiglia fiorentina bloccata in India desta non poca preoccupazione. Come gruppo consiliare del Partito democratico vogliamo far sentire la nostra voce, unendoci all’appello umanitario affinché la famiglia possa rientrare al più presto in Italia. Con una mozione, che depositeremo in queste ore, chiediamo alla giunta regionale di fare tutto il possibile per ottenere il ritorno della famiglia in Toscana, così come di tutti gli italiani che si trovano nella medesima condizione. La storia di Simonetta Filippini, di suo marito e della piccola adottata a New Delhi deve potersi concludere positivamente: i coniugi residenti a Campi Bisenzio stanno vivendo una situazione di forte apprensione su cui le istituzioni, a tutti i livelli, devono porre il massimo impegno al fine di giungere a una soluzione in grado di tutelare la loro salute. Come noto, nelle settimane scorse la coppia si è recata in India per adottare una bambina di due anni, dopodiché non si sono potuti imbracare per tornare in Italia poiché la donna è risultata positiva al covid. A causa della pandemia da covid l’India sta vivendo una situazione complicata, se non drammatica, con ospedali al collasso. A Simonetta, che oggi leggiamo sulla stampa sarà trasferita al Family Hospital Daly, alla sua famiglia e ai suoi cari vogliamo esprimere tutta la nostra vicinanza e solidarietà, con l’auspicio che la vicenda possa risolversi al più presto». Così il gruppo del Partito democratico in Regione interviene sulla vicenda della famiglia fiorentina rimasta bloccata in India.