Filcams Cgil Firenze, Maurizio Magi eletto nuovo segretario generale

Maurizio Magi è il nuovo segretario generale della Filcams Cgil Firenze: è stato eletto stamani col 98% dei consensi durante l’assemblea generale della categoria (svoltasi in parte in presenza in Camera del lavoro a Firenze in Borgo Greci, in parte online).

All’assemblea hanno partecipato anche Maria Grazia Gabrielli (segretaria generale di Filcams Cgil), Paola Galgani (segretaria generale Cgil Firenze) e Stefano Nicoli (segretario generale di Filcams Cgil Toscana). Magi, da anni nella Filcams fiorentina, succede a Massimiliano Bianchi, che da otto anni guidava la categoria e che è stato ringraziato con calore dall’assemblea per il lavoro svolto.

Queste le prime parole di Magi dopo l’elezione: “Ringrazio tutte e tutti per la fiducia che per me è un onore e una responsabilità, spero si possa continuare a lavorare ottenendo i risultati avuti finora. L’augurio è che sia l’inizio di un bel percorso da fare tutti insieme, sono tante le sfide che ci attendono e le risposte di cui hanno bisogno i lavoratori e le lavoratrici che rappresentiamo”.

Fonte: Cgil Toscana e Firenze - Ufficio Stampa