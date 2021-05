Firenze, trovato morto in casa un 35enne

Verso le 10 di ieri un 35enne di origini nigeriane è stato trovato morto in via Pier Capponi, zona piazza Savonarola, all’interno di un palazzo destinato dal Comune di Firenze a offrire una sistemazione provvisoria a persone in situazione di emergenza. L’uomo sarebbe stato stroncato da un malore, forse un infarto.

Il cadavere è stato trasportato all’ospedale di Careggi e, per fare chiarezza sul decesso, il pm Francesco Sottosanti ne ha disposto l'autopsia. Sul posto sono intervenuti gli agenti di polizia con gli esperti della scientifica.