"Leggere: Forte!": giovedì 6 maggio webinar di presentazione dei risultati del progetto

Domani, giovedì 6 maggio, a partire dalle 14.30 si svolgerà online il convegno di presentazione dei risultati di "Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza", il progetto della Regione Toscana che ha l’obiettivo di favorire il successo nei percorsi scolastici e di vita dei bambini e dei ragazzi tramite l’ascolto della lettura ad alta voce. Pratica che si vuole diffondere in tutte le scuole toscane di ogni ordine e grado, a partire dai nidi.

Interverranno in apertura il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, Giovanni Biondi, presidente Indire; Ernesto Pellecchia, direttore Ufficio scolastico regionale Toscana, Angelo Piero Cappello, direttore CEPELL – Ministero della cultura; Claudia Mazzeschi, direttrice Dipartimento FISSUF – Università di Perugia; Francesca Giovani, direttrice istruzione, formazione, ricerca e lavoro della Regione Toscana.

Di risultati e prospettive di lavoro si parlerà con Sara Mele, responsabile del Settore educazione e istruzione della Regione Toscana e Federico Batini, responsabile scientifico del progetto. Donatella Ciuffolini dell’USR Toscana spiegherà il valore del progetto per le scuole toscane, mentre la ricercatrice Indire Claudia Chellini presenterà il punto di vista di docenti ed educatori grazie ai primi dati emersi dall’indagine Indire.

Le conclusioni sono affidate ad Alessandra Nardini, assessora a istruzione e formazione.

Sarà possibile seguire il Convegno accedendo al seguente link: https://us02web.zoom.us/j/81594224591?pwd=cVRTSERtNkZqUWFucVVPbmJJdVphUT09

"Leggere: Forte! Ad alta voce fa crescere l’intelligenza" è un progetto della Regione Toscana realizzato con il coordinamento scientifico dell’Università degli Studi di Perugia, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Indire e Cepell – Centro per il libro e la lettura del Ministero dei Beni e delle Attività Culturali.