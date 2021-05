Lite in strada a Campi Bisenzio finisce con lo spray al peperoncino

Lite tra due automobilisti, finita a colpi di chiave inglese e spray urticante. E’ successo ieri pomeriggio, verso le 15 in via di Fornello a Campi Bisenzio. I carabinieri di Sesto Fiorentino sono intervenuti perché era stata segnalata una lite accesa tra utenti della strada e hanno denunciato per danneggiamento un 51enne cinese residente a Firenze.

Mentre alcune auto erano in coda, il 51enne, dopo aver suonato insistentemente il clacson per “chiedere il passaggio”, è sceso dal mezzo e ha lanciato una chiave inglese sul lunotto posteriore del veicolo che lo precedeva, danneggiandolo.

Da qui è nata una lite accesa che ha visto come protagonisti gli occupanti dei due veicoli in questione. La vittima del danneggiamento è uscita dall’auto per essere aggredita al collo dal cinese e dalla moglie, che gli spruzzava dello spray urticante.

A questo punto la persone ha recuperato la bomboletta spray caduta dopo il suo utilizzo e l'ha spruzzata contro l'aggressore. A sedare gli animi sono intervenuti sia personale della Polizia Municipale che i Carabinieri nel frattempo attivati. I due passeggeri dell’auto danneggiata sono stati soccorsi da personale medico.