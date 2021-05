La polizia di Pisa è dovuta intervenire in zona San Martino, intorno alle ore 15.40 di ieri, per una lite animata tra conviventi. Gli agenti hanno riportato la calma. I due erano conviventi in fase di separazione. All’arrivo della volante l’ uomo era stato ferito alla fronte dal lancio di alcuni soprammobili. Sul posto è intervenuta anche un'ambulanza. L'uomo si è poi allontanato e non è chiaro se sporgerà denuncia.