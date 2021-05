'Nel frattempo un libro', prosegue la campagna di PUP e volontariato penitenziario

“Passioni e pulsioni in tema di giustizia e pena” è il titolo del quinto appuntamento online del ciclo "Nel frattempo un libro" a cura dell'Associazione di volontariato penitenziario in collaborazione con il Polo Universitario Penitenziario di Firenze (PUP). Durante l’incontro, in programma giovedì 6 maggio, alle 17.30, interverranno Luigi Manconi e Federica Graziani autori di Per il tuo bene ti mozzerò la testa: contro il giustizialismo sociale (Einaudi 2020) insieme a Mirko Alagna che presenterà il libro di Tra cura e giustizia: le passioni come risorsa sociale (Bollati Boringhieri 2020), scritto da Elena Pulcini, la filosofa e docente fiorentina scomparsa recentemente. Coordinerà l’incontro il direttore del Dipartimento di Scienze politiche e sociali dell'Ateneo fiorentino Marco Bontempi.

L’iniziativa è associata all'omonima campagna "Nel frattempo un libro" , ideata per sensibilizzare l’opinione pubblica all’acquisto di libri destinati alle biblioteche per i penitenziari di Firenze e Prato dove il PUP è attivo. La campagna vede anche la collaborazione di Scioglilibro: una cartolina realizzata dagli illustratori dell’associazione culturale e accompagnata da testi scritti dai detenuti sarà data in omaggio a quanti contribuiranno all’iniziativa. (maggiori informazioni)

Fonte: Università di Firenze - Ufficio stampa