Progetto Globe, il 'meteo' del 'Ferraris-Brunelleschi' riassunto per il convegno friulano

È ormai assodato che scienza e tecnica siano in continua evoluzione.

Ed è questo quanto ha raccontato l’I.I.S. “G Ferraris - F. Brunelleschi” di Empoli attraverso un video presentato il 22 aprile del 2021, in occasione della Giornata Mondiale delle Terra, partecipando ad un convegno itinerante promosso dal coordinamento italiano del Progetto Globe; una vera e propria tavola rotonda che partendo dal Friuli ha collegato virtualmente tutte le regioni italiane coinvolte. Il video del “Ferraris- Brunelleschi” ha riassunto in poco più di una manciata di minuti ventuno anni di storia, durante i quali l’istituto empolese, occupandosi del rilevamento dei parametri atmosferici, è passato dal ricavare i dati con strumenti manuali all’impiego di apparecchi automatizzati.

Il progetto Globe (Globe Learning and Observations to Benefit the Enviroment), come è noto, è un progetto mondiale rivolto all’ambiente, che ha il pregio di far dialogare tra loro studenti, insegnanti e scienziati, partendo dalla rilevazione dei dati, secondo un protocollo condiviso. Il suo fine ultimo è quello di contribuire ad arricchire la conoscenza del pianeta e dei suoi ecosistemi. L’I.I.S. “G Ferraris - F. Brunelleschi” è stata la prima scuola in Toscana a partecipare al progetto per il campo d’indagine dell’Idrologia (1999) e per quello dell’Atmosfera/Clima (2000).

In questi ventuno anni di storia i protagonisti principali sono stati e continuano ad essere gli alunni, che coordinati dalla Prof.ssa Maria Posarelli, ogni giorno alle ore 12.00 rilevano i dati presso la stazione meteo nel prato antistante la scuola. Dal 2008 la stazione meteo è stata dotata di un sistema computerizzato, realizzato dal signor Alessio Giusti, finché nel 2019 è stata installata una centralina di nuova tecnologia che permette di registrare i dati necessari ogni quindici minuti. Questi dati, visibili in tempo reale sul sito della scuola, vengono conservati nell’archivio e restano accessibili in qualsiasi momento.

Il successo del progetto Globe, nel quale ha sempre creduto la D.S. del “Ferraris – Brunelleschi”, la prof.ssa Daniela Mancini, si deve ad uno straordinario lavoro d’equipe tra la referente, la prof.ssa Maria Posarelli, gli studenti, i docenti e il personale Ata. Se oggi molte studentesse e molti studenti dell’istituto empolese hanno una coscienza più aperta all’ambiente e un atteggiamento maggiormente rispettoso e costruttivo rispetto ai problemi della Terra, lo si deve anche al lavoro pluriventennale del progetto Globe.

Il video, presentato lo scorso 22 aprile e già visibile sul canale YouTube della scuola, è stato realizzato da una componente ristretta degli alunni a causa del momento pandemico in cui ci troviamo. Un sentito ringraziamento va agli studenti coordinati dalle prof.sse Maria Posarelli, Silvia Desideri e Sabina Spannocchi.

Fonte: Iis 'G. Ferraris-F. Brunelleschi' di Empoli