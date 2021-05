Rinviato l’insediamento della Commissione speciale vaccini, maggioranza si spacca sulla presidenza

Sarà l’Ufficio di presidenza del Consiglio regionale, a norma di quanto stabilito dal regolamento interno, a proporre, nelle prossime ore, un ufficio di presidenza provvisorio per la Commissione speciale “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. Durante la seduta di insediamento, infatti, non è stata raggiunta la maggioranza richiesta per la nomina dell’ufficio di presidenza della commissione Speciale.

Due le liste presentate durante la riunione di insediamento. La prima, a firma della maggioranza, con le candidature di Enrico Sostegni (Pd) presidente, Marco Landi (Lega) vicepresidente e Andrea Vannucci (Pd) segretario e questore. La seconda, a firma dei componenti dell’opposizione, proponeva Marco Landi come presidente, Stefano Scaramelli (Italia Viva) come vicepresidente e Silvia Noferi (M5S) come segretaria. La proposta delle opposizioni, è stata rifiutata da Scaramelli, annunciando che non avrebbe partecipato al voto, “perché non interessato alle poltrone” e portando così al ritiro della lista.

Al voto sono allora andate due liste: quella della maggioranza, rimasta invariata, e quella delle opposizioni che ha riproposto Landi e Noferi come presidente e segretaria, e Vannucci come vicepresidente. Nella prima votazione i consiglieri hanno espresso 5 voti a favore della lista della maggioranza e 4 voti a favore della lista delle opposizioni. Scaramelli non ha partecipato al voto.

Ma essendo necessari la maggioranza dei 3/5 si è dovuto procedere a una seconda votazione, che si è conclusa con lo stesso risultato. Anche in questo caso la maggioranza, quella richiesta era di 6 voti, è risultata non sufficiente per l’insediamento dell’ufficio di presidenza della commissione. Al termine del voto il consigliere Marco Stella (Forza Italia) ha annunciato che con una lettera al presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, avrebbe rassegnato le dimissioni dalla Commissione.

Mazzeo, preso atto del voto che non permetteva l’elezione dell’ufficio di presidenza della Commissione e letto il regolamento, ha annunciato la riunione di un Ufficio di presidenza del Consiglio regionale per la nomina di un ufficio di presidenza provvisorio della Commissione speciale “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2”. Il presidente provvisorio convocherà poi entro trenta giorni la Commissione per l’elezione del nuovo ufficio di presidenza definitivo.

La Commissione, una volta insediata, avrà la durata di tre mesi, sarà rinnovabile una sola volta e svolgerà una serie di funzioni. La prima è quella di “attività di supporto e controllo circa le decisioni della Giunta” in merito alla campagna vaccinale per verificarne “la coerenza tra le attività” messe in atto sia col “rispetto del Piano nazionale dei vaccini”, sia col rispetto alla risoluzione 15/2020 a suo tempo proposta dalla commissione Sanità e votata dal Consiglio regionale. La seconda funzione individuata è quella di “supporto trasversale e collaborazione istituzionale con le commissioni permanenti” per “formulare proposte e fornire documentazione di approfondimento alle stesse” sulle tematiche e gli atti che vertono “su argomenti inerenti l’attuazione del piano vaccinale”. Infine, la proposta di delibera prevede che, con cadenza mensile, la Commissione presenti al Consiglio regionale una relazione sullo stato e sulle criticità della campagna vaccinale in Toscana e che al termine dei propri lavori presenti all’Aula una relazione conclusiva sulle attività svolte.

Stella: "Forza Italia non partecipa. Pd non vuole fare chiarezza"

"Forza Italia non partecipa alla Commissione speciale vaccini, una commissione che era nata per fare chiarezza sulla vicenda del piano vaccinale, una chiarezza che il Pd non sembra intenzionato a fare. La maggioranza è spaccata, Italia Viva non ha votato il presidente proposto dal Partito Democratico. Noi, per ora, non prendiamo parte alla Commissione, a meno che il Pd non torni sui suoi passi".

Lo afferma il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella, dopo che oggi pomeriggio la Commissione Speciale vaccini non è riuscita ad eleggere il presidente. Il Pd aveva proposto Enrico Sostegni.

"Il nome proposto dal Pd per la presidenza della Commissione Speciale è irricevibile - spiega Stella -. Nulla contro la persona del collega Sostegni, ma non è accettabile che per i vertici di una Commissione Speciale vengano riproposti i vertici della Commissione Sanità. Serve un cambio di passo, non possono dirci che la questione vaccini va bene: in Toscana ci sono ancora 100.000 fragili in attesa di vaccinazione (oltre ai loro caregiver); oggi il portale per le prenotazioni dell vaccino riservate alla fascia 65-69 anni è andato in tilt".

"Serve chiarezza, e fino a quando il Partito Democratico non ci spiegherà qual è il suo orientamento, noi non prenderemo parte ai lavori della Commissione Speciale - sottolinea il capogruppo di Forza Italia -. Noi avevamo detto sì a questa commissione, a patto che sulla questione vaccinale in Toscana ci fossero chiarezza e trasparenza. Per questo, al momento siamo indisponibili e diciamo 'no' a ogni consociativismo vecchia maniera. E chiediamo ai gruppi di centrosinistra di venire martedì in aula a dirci se esiste ancora una maggioranza".

Ceccarelli (Pd): “Minoranza schizofrenica e divisa ritarda la partenza dei lavori della commissione da loro richiesta”

«Abbiamo approvato l’istituzione della commissione speciale richiesta dalla Lega quale strumento propositivo di monitoraggio e supporto sulla campagna vaccinale in Toscana. Oggi, al suo insediamento, abbiamo fatto la proposta di affidare la presidenza a Enrico Sostegni, per tenere insieme il lavoro sulle politiche sanitarie e sui vaccini. Abbiamo poi proposto come vicepresidente il portavoce dell’opposizione. E’ accaduto quindi che la minoranza ha votato contro il suo stesso rappresentante. Ora basta, così non si fa il bene dei cittadini toscani. Bisogna lavorare per sostenere e migliorare la campagna vaccinale in corso. Le schermaglie politiche non ci interessano».

Così Vincenzo Ceccarelli, capogruppo Pd in Consiglio regionale, commenta la seduta d’insediamento della Commissione speciale “per il supporto, il monitoraggio e controllo della campagna vaccinale per la prevenzione delle infezioni da SARS-CoV-2” avvenuto oggi pomeriggio a Palazzo del Pegaso.

«Dobbiamo anche capire per quale ragione – aggiunge Ceccarelli – una forza di maggioranza quale Italia Viva abbia deciso di non votare, nonostante siano state accolte le richieste del capogruppo Scaramelli di non essere coinvolto nella proposta della minoranza, ritardando di fatto l'elezione dell'Ufficio di presidenza».

Lega: "Indegna sceneggiata"

“Dopo oltre due ore di sterile dibattito-affermano Elisa Montemagni e Marco Landi, Consiglieri regionali della Lega-le solite palesi divisioni all’interno della maggioranza che amministra la Toscana, non permettono la regolare partenza della Commissione Speciale sui vaccini, da noi fortemente voluta. Una vera e propria indegna sceneggiata che ha confermato la frattura esistente fra il Pd ed Italia Viva. Mentre la campagna vaccinale continua ad essere assolutamente deficitariaconsiderando che siamo ultimi nella vaccinazione dei cittadini nella fascia 60-69 ed in ritardo con la somministrazione della seconda dose agli over 80, senza dimenticare il solito portale che funziona ad intermittenza, le beghe di chi governa questa Regione, compromettono la creazione di un normale Ufficio di Presidenza. Uno spettacolo deprimente che va, principalmente, a scapito dei nostri corregionali, ancora una volta non ritenuti degni di rispetto dalla Sinistra. Noi avevamo le idee chiare, proponendo un nostro esponente come Presidente(lo stesso Landi ndr); se, poi, all’interno della maggioranza, si continua solamente a litigare, allora, purtroppo, per i toscani si preannunciano anni davvero difficili e non solo per i postumi del Covid.”