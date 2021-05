Servizio civile regionale, due posti alla Misericordia di Empoli

E’ aperto fino al 28 maggio il nuovo bando del Servizio civile regionale, promosso dalla Regione Toscana nell’ambito di Giovanisì e rivolto a giovani tra i 18 e i 29 anni. Due i posti disponibili presso la Misericordia di Empoli per svolgere un anno di servizio come operatori volontari: un’occasione formativa unica nel mondo del sociale, che permetterà ai ragazzi di acquisire competenze utili e di vivere una straordinaria esperienza umana.

Possono fare domanda di partecipazione i giovani disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati o in possesso del permesso di soggiorno in Toscana, accedendo al sito https://servizi.toscana.it/sis/DASC. Per informazioni sul bando occorre fare riferimento alla sezione dedicata del portale di Giovanisì; tutte le informazioni sullo svolgimento del Servizio civile regionale presso l’Arciconfraternita sono invece reperibili contattando la Segreteria volontari della Misericordia allo 0571-7255 o scrivendo un’email a volontari@misericordia.empoli.fi.it.

I due ragazzi che entreranno a far parte della vita quotidiana dell’associazione empolese saranno formati su tutte le aree di intervento e sulle attività volte a fornire ogni giorno assistenza, aiuto e risposta alle necessità della popolazione. Per prestare servizio alla comunità e sostenere chi ha bisogno, gli operatori volontari saranno dotati dei necessari dispositivi di protezione individuale, nel rispetto della normativa in vigore. Importante opportunità di crescita personale e professionale, il Servizio civile regionale prevede un contributo mensile ai giovani coinvolti di euro 433,80.

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli