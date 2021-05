Smart working tra presente, futuro e pari opportunità: il convegno online del Comune di Pisa

Si svolgerà sabato 8 maggio dalle ore 10, in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Pisa, il convegno “Smart working tra presente e futuro e pari opportunità”. L’iniziativa è organizzata dal Consiglio cittadino per le pari opportunità, organo consultivo del Consiglio Comunale di Pisa.

«Questo evento - dichiara la presidente del Consiglio cittadino per le pari opportunità, Silvia Silvestri – costituisce il primo step di un percorso di iniziative volte ad accompagnare le donne e gli uomini in questa complessa fase di transizione sociale ed economica. Il convegno è rivolto a chi è interessato ad approfondire il fenomeno dello smart working ed il suo rilevante riflesso sulle pari opportunità. Insieme a prestigiosi esperti del settore cercheremo di fare chiarezza su luci ed ombre di questo nuovo modello organizzativo, cercando in particolare di analizzare il suo impatto sulla vita delle donne e come questa modalità si concili con l’ambito familiare. Un ringraziamento particolare va a Diana Pardini e Francesca Muratorio, presidenti delle due Commissioni che hanno lavorato alla strutturazione di questa importante iniziativa».

L’incontro approfondirà gli aspetti legati al vero e proprio “terremoto organizzativo” che ha coinvolto il Paese a causa della pandemia: se a gennaio 2020 erano 570 mila le lavoratrici e i lavoratori che in Italia utilizzavano lo smart working, a marzo erano infatti ben 8 milioni. Inevitabilmente è iniziato un processo che ha rivoluzionato tempo, luogo e significato del lavoro. Nello scenario di emergenza, nel quale ancora oggi versiamo, si evidenziano numerosi profili economici, organizzativi, giuslavoristici, sociologici e psicologici sui quali il convegno tenterà di fare luce. L’iniziativa si avvarrà inoltre del contributo di esperti di settore completato dalla viva voce del territorio, di chi ha vissuto in prima persona il lavoro da casa.

«Il digitale è diventato parte integrante della nostra vita – dichiara la vicesindaco con delega alle pari opportunità Raffaella Bonsangue - coinvolgendo intensamente anche il mondo del lavoro con l’attuazione, in uno scenario di emergenza sanitaria, dello smart working. Il convegno si pone l’obiettivo di approfondire, in un’ottica di pari opportunità, i contorni del fenomeno, evidenziandone potenzialità ed opportunità ma anche criticità e problematiche, grazie al supporto di ricerche in campo economico e sociologico. L’attualità dell’argomento è dimostrata anche dal Decreto Proroghe che fissa l’addio alla soglia minima del 50% per lo smart working nella pubblica amministrazione: una norma che non limita ma anzi esalta la flessibilità organizzativa delle PA, perché non ancora più questo modello organizzativo a una percentuale, prima fissata al 50%, ma al rispetto dei principi di efficienza, efficacia e customer satisfaction».

Il programma dei lavori

Ore 10,00

Saluti ai Convegnisti

- Avv. Raffaella Bonsangue (Vice Sindaca e Assessora PPOO)

- Dr.ssa Silvia Silvestri (Pres. Consiglio Cittadino PPOO)

Introduzione al Convegno

- Prof.ssa Diana Pardini (Pres. Commissione Lavoro PPOO)

- Avv. Francesca Muratorio (Pres. Commissione Salute, benessere e politiche sociali PPOO)

Ore 10,15 - Apertura dei lavori

Contributi dei Relatori

- Dr.ssa Natalia Faraoni (Funzionaria di Ricerca IRPET Istituto Regionale per la programmazione Economica della Toscana)

- Prof. Michele Mariani (Prof. di Diritto del Lavoro, Facoltà di Giurisprudenza, UNIPI)

- Prof.ssa Patrizia Magnante (Pres. SoIS Società Italiana Sociologia, Prof.ssa di Sociologia Generale, UNI Tor Vergata)

Ore 11,00

Contributi esperienziali

- Dott. Giuseppe Pozzana - “Il questionario sullo Smart Working dei dipendenti della Provincia di Pisa. Un osservatorio”

- Dott.ssa Paola Viegi - “L’esperienza della pandemia e del lavoro da casa vissuta dalle donne del Centro San Marco”

- Dott.ssa Antonietta Scognamiglio - “La complessità del lavoro da casa per Caregever con uno sguardo privilegiato sulla questione di genere”

Ore 11,15

Interventi e domande dal pubblico

Ore 11,45

Conclusione dei lavori e future iniziative del Consiglio Cittadino PPOO

Fonte: Comune di Pisa - Ufficio stampa