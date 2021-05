Tenta di rubare una borsa da lavoro da un’auto, colto sul fatto dalla municipale

Ha tentato di rubare una borsa con gli attrezzi da lavoro dall’auto di un artigiano, ma è stato colto sul fatto dalla Polizia Municipale. E per il ladro è scattata la denuncia. Il fatto è avvenuto ieri pomeriggio in via Tito Speri. Gli agenti del Reparto Antidegrado, impegnati nel presidio della zona di San Salvi anche a seguito di una serie di segnalazioni di cittadini, si sono insospettiti quando hanno visto una persona a bordo di un monopattino elettrico che si avvicinava alle auto in sosta sbirciando all’interno dell’abitacolo. La pattuglia in borghese ha iniziato a seguire l’uomo a distanza fino a quando non è entrato in azione aprendo una vettura in sosta e sottraendo una borsa che a prima vista sembrava una valigetta per pc portatile. A questo punto gli agenti sono intervenuti bloccando il ladro. Privo di documenti, da ulteriori controlli è risultato un cittadino straniero già noto alle forze dell’ordine. Per lui è scattata la denuncia per furto e per irregolarità per quanto riguarda le norme sull’immigrazione. La borsa, contenente l’attrezzatura da lavoro di un falegname che stava riparando un portone condominiale poco lontano dall’auto in sosta, è stata restituita al proprietario.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa