Appello ai giovani: a San Casciano questionari sulla qualità della vita

Giovani nell’emergenza al centro dell’attività amministrativa del Comune. “Giù la maschera: fai sentire la tua voce! Il tuo parere è importante per progettare il ritorno alla normalità”. E’ l’invito che il Comune di San Casciano, insieme alla Consulta dei Giovani, rivolge agli studenti del territorio per conoscere l'impatto che l'emergenza sanitaria, legata alla diffusione del Covid-19, ha avuto sulla vita educativa, sociale e familiare delle ragazze e dei ragazzi di San Casciano. Due i questionari on line predisposti e rivolti a giovani under e over 14 da compilare in modo rigorosamente anonimo, attraverso i quali rilevare le esigenze e programmare azioni e interventi mirati.

Il nuovo percorso di ricerca e indagine, attivato dalla Consulta dei Giovani e dallo Spinoff universitario LabCom, in collaborazione con le assistenti sociali del Comune e gli operatori della Cooperativa Coop 21, è nato a seguito di un incontro promosso dall’assessore alle Politiche sociali Elisabetta Masti che si poneva la necessità di intercettare e ascoltare i bisogni dei giovani sorti in particolar modo durante l’emergenza sanitaria e le diverse fasi del lockdown. I questionari si rivolgono in particolare il primo ai nati tra il 2009 e il 2007, il secondo ai nati tra il 2006 e il 1991.

“Il lavoro vuole dare voce ai giovani - spiega il consigliere comunale delegato Duccio Becattini - con l’obiettivo di recepire le difficoltà, le criticità, le proposte, i vissuti dei giovani al tempo della pandemia per progettare e realizzare interventi mirati che restituiscano tempi, occasioni e spazi di normalità da condividere nel rispetto delle misure di prevenzione e contenimento del contagio”.

“Ci interessa sapere come stanno i giovani ad un anno dalla pandemia, quali sono le loro paure, le loro incertezze, le loro speranze per il futuro – continua Duccio Becattini- scattare una fotografia sul contesto giovanile attraverso un’attività di monitoraggio on line che mettiamo in campo nella formula del questionario è utile ad identificare il grado di benessere attuale”. La seconda parte del questionario contiene delle domande aperte in cui si chiede ai giovani un coinvolgimento diretto e si invitano a fornire spunti per iniziative, proposte, suggerimenti da realizzare già nelle prossime settimane.

Con Lo Spinoff LabCom la Consulta dei Giovani aveva già lavorato per la realizzazione di un altro progetto dal titolo “Energie, Giovani Energie” a cura di Stefano De Martin che aveva acceso un focus sullo stile di vita dei giovani nel territorio sancascianese.

I questionari a portata di click sono semplici da compilare. Ecco i link: questionario "Giù la maschera" over 14: https://forms.gle/nHTgxnhgB5Aztyfd7, questionario "Giù la maschera" under 14: https://forms.gle/9wXRYPsCjWxWARi97.

Fonte: Comune di San Casciano in Val di Pesa - Ufficio stampa