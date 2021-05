Arrestata due volte in due giorni per furti falliti, ora in carcere

La polizia ha arrestato in flagranza di reato una 38enne italiana per rapina e resistenza a Pubblico Ufficiale.

La volante è intervenuta vicino piazza del Duomo a Pistoia, su segnalazione di una donna che era stata strattonata alle spalle da qualcuno che voleva derubarla del cellulare. L'apparecchio è finito a terra e la proprietaria è riuscita a riprenderlo.

A quel punto la ladra è scappata ma è stata inseguita prima da un ragazzo, poi dai poliziotti che alla fine, non con facilità, sono riusciti a bloccarla.

La stessa era stata arrestata il giorno prima dalla polizia ferroviaria per un tentato furto e invece che rispettare il divieto di dimora nel territorio di Pistoia era tornata a far danni in centro. Per questo è stata trasferita in carcere a Firenze.