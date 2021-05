Case popolari Firenze, 1.360 nuovi alloggi per il post pandemia

Circa quattrocento nell’ex caserma dei Lupi di Toscana, 100 in via Torre degli Agli, 60 all’ex Meccanotessile. Questi alcuni luoghi delle nuove case popolari e a edilizia sociale che saranno realizzate in città per garantire maggiore disponibilità di alloggi, soprattutto a vantaggio di giovani e nuove famiglie, in un periodo delicato come quello del post pandemia. Lo ha annunciato oggi il sindaco Dario Nardella intervenendo al City Social Summit di Eurocities, l’associazione dei sindaci europei di cui è presidente, riunito per lanciare il programma dei primi cittadini europei su lavoro e sociale alla vigilia del vertice sociale e del Consiglio europeo informale di Porto.

Nell’ambito del piano casa europeo, Firenze ha infatti aggiornato e potenziato il proprio piano per un totale di oltre 1360 nuovi alloggi.

Alla caserma dei Lupi di Toscana saranno realizzati 400 alloggi tra Erp, Ers e libero mercato con fondi pubblici (grazie alla partecipazione al bando Pinqua, il Piano nazionale per l’innovazione e la qualità dell’abitare) e privati; a Torre degli Agli ci saranno 100 nuovi alloggi Erp realizzati da Casa spa; in via Schiff altri 24 case Erp con Casa Spa; nell’ex Meccanotessile e nell’ex Meyer, grazie ai fondi Pon Metro europei, saranno realizzati rispettivamente 60 e 18 alloggi di Ers (edilizia residenziale sociale); alle Murate altri 24 alloggi Erp; mentre 660 altri alloggi sfitti di Casa spa saranno ristrutturati in varie zone della città; una cinquantina di nuovi alloggi di social housing saranno poi realizzati nel complesso di Santa Maria Novella; e infine altre 30 case saranno realizzate come Ers da Casa spa.

“Firenze mette in campo una risposta forte dopo la pandemia - ha sottolineato Nardella -: oltre all’emergenza sanitaria ora dovremo fare i conti con l’emergenza economica e sociale, alla fine dei blocchi dei licenziamenti e degli sfratti, alle perdite di lavoro. Una risposta è questo Piano casa potenziato per mettere a disposizione tanti appartamenti in più a favore di giovani coppie e persone più bisognose”.

