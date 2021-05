Cerbaiola, Lega: "Bocciata nostra mozione che chiedeva interventi necessari"

"A seguito di un sopralluogo personale, effettuato diverso tempo fa assieme al nostro Capogruppo al Comune di Empoli, Andrea Picchielli - afferma Giovanni Galli, Consigliere regionale della Lega - presso il centro la "Cerbaiola", abbiamo pertanto redatto una mozione, datata 26 gennaio, che è stata, finalmente, quest'oggi analizzata nell'ambito della competente Commissione."

"Nel corso della visita - prosegue il Consigliere - avevamo potuto constatare direttamente alcune palesi e gravi lacune come, ad esempio, la mancanza di un adeguato impianto di condizionamento, idoneo per poter consentire, nel periodo estivo, ormai prossimo, il normale svolgimento delle iniziative socio-sanitarie in condizioni ottimali e parimenti avere a disposizione, in inverno, di ambienti sufficientemente riscaldati, come la palestra, dove vengono svolte significative attività motorie e riabilitative."

"Oltre a ciò - precisa l'esponente leghista - è necessario rifare i servizi igienici, attualmente non funzionali e tra l’altro non a norma di Legge." "E’ doveroso, inoltre - sottolinea il rappresentante della Lega - che si possa dare, altresì, seguito ad una delibera dell'aprile 2020 che prevede la costruzione di quattro fabbricati, uno destinato ai servizi pubblici, due di tipo residenziale ed uno specifico come centro diurno."

"A fronte di tali evidenti problematiche - insiste Galli - il nostro atto è stato bocciato, poiché l'Assessore, aveva già dato recentemente alcune rassicurazioni, peraltro verbali..." "Siamo - conclude Giovanni Galli - ovviamente insoddisfatti perché, pur rispettando l'esponente della Giunta, non conosciamo al momento, quali siano le reali intenzioni per sanare le criticità ed il cronoprogramma dei doverosi interventi; insomma, come dicevano gli antichi "Verba volant, scripta manent" Perché non avete, dunque, voluto che restasse agli atti la vostra risposta?"

Fonte: Ufficio stampa