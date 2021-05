Donazioni dal Trovamici, forno e torni per le attività per bambini

Alcuni beni che possono non essere più utili in un centro educativo possono diventarlo per altri. È questo il senso dell’avviso pubblico di donazione a titolo gratuito di alcuni strumenti di lavoro, utilizzati nelle attività di laboratorio, all’interno del Centro Trovamici del Comune di Empoli.

Si tratta di un forno per ceramica elettrica e di due torni a variazione elettronica che non troveranno più spazio al Trovamici in quanto dal mese di settembre quei locali in cui sono attualmente collocati, saranno adibiti esclusivamente ad attività educative di nido d’infanzia ed extrascuola con bambine e bambini di età compresa dai 3 ai 10 anni.

Questi beni mobili che si trovano come detto al Trovamici di Largo della Resistenza dovranno essere ritirati dal donatario entro il 15 giugno 2021, previo accordi su data e orario con la referente del ‘Centro’.

DONATARI E TERMINI DI PRESENTAZIONE - Alla ‘chiamata’ possono rispondere pubbliche amministrazioni, istituti di beneficenza, enti pubblici, enti del terzo settore. Tuttavia, nel caso non pervengano richieste da parte di questi soggetti, sarà possibile aprire l’avviso anche a privati cittadini.

Gli interessati dovranno far pervenire la richiesta al servizio educativo all’infanzia entro e non oltre le 17 del 21 maggio 2021 tramite: consegna diretta al protocollo all’URP (ufficio relazioni con il pubblico) in via Giuseppe del Papa, 41; per PEC all’indirizzo comune.empoli@postacert.toscana.it; per email all’indirizzo servizieducativi@comune.empoli.fi.it.

È possibile visionare i beni prima di formulare la richiesta rivolgendosi al numero 335 5417264 per un eventuale appuntamento.

La documentazione necessaria per inoltrare la manifestazione di interesse è scaricabile dalla sezione ‘avvisi’ del sito istituzionale del Comune di Empoli.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa