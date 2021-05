Il rieletto premier albanese Edi Rama a Firenze, visita al cardinal Simoni

Il primo ministro albanese Edi Rama, da pochi giorni rieletto, ha deciso di fare la sua prima visita ufficiale all'estero a Firenze, dove oggi partecipa alla decima edizione di “The State of the Union”.

Il sindaco di Firenze Dario Nardella ieri sera ha ricevuto Edi Rama in città, nel segno di una forte e solida amicizia personale e della collaborazione ormai ventennale tra Firenze e Tirana, città gemella di cui Rama è stato sindaco.

La famiglia del premier albanese (Rama è con la moglie e il figlio piccolo) è stata ricevuta all’arrivo da Nardella, anche lui con la famiglia, e dal direttore delle Gallerie degli Uffizi Eike Schmidt per una breve visita agli Uffizi, iniziata proprio dalle nuove sale da poco inaugurate.

Poi la delegazione si è spostata a Palazzo Vecchio, dove c’è stato un incontro molto commovente con l’Arcivescovo di Firenze, Cardinale Giuseppe Betori e il Cardinale Ernst Simoni, albanese condannato a morte e incarcerato per 28 anni dal dittatore albanese Enver Hoxha.

A Palazzo Vecchio erano inoltre presenti il Prefetto Alessandra Guidi, il direttore dell’Istituto Universitario Europeo Renaud Dehousse e il segretario generale dell’IUE Marco del Panta, oltre all’architetto Marco Casamonti, che ha realizzato il nuovo stadio di Tirana e molte altre opere pubbliche e private nella capitale albanese.

Il premier Edi Rama e il sindaco Dario Nardella hanno parlato della collaborazione tra Firenze e l’Albania, dell’evoluzione della situazione pandemica, della situazione politica albanese e italiana e delle prospettive di collaborazione tra le città albanesi e le città europee. Il presidente Rama ha invitato Nardella in Albania.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio stampa