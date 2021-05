Ruderi occupati abusivamente, beccati in tre alla ex Rosselli di Pontorme

Ruderi di aziende dismesse utilizzati come ricoveri per senza fissa dimora, talvolta clandestini.

Succede a Empoli e non è la prima volta, vista l'esperienza della ex Vitrum che prima di essere demolita era stata presa come casa d'accoglienza di 'fantasmi', gente che non lascia traccia ma che abita le nostre città vivendo di espedienti.

Questa mattina la polizia e la polizia municipale dell'Unione è intervenuta in uno storico complesso, quello della ex Rosselli di Pontorme. Nei ruderi di quella che fu una fabbrica di fiammiferi in faccia al torrente Orme, c'è chi ha trovato casa. La segnalazione è giunta agli agenti e da questa mattina è stato attivato il sopralluogo per chiudere gli accessi all'area in via Giro delle Mura Nord.

Sono stati trovati tre stranieri che vi dormivano all'interno, due regolari e uno clandestino sul suolo italiano. Per quest'ultimo verrà chiarita la sua posizione ed eventualmente denunciato.

Non è il primo intervento degli uomini guidati dal dirigente Francesco Zunino. Con l'aiuto degli agenti della municipale sono stati fatti diversi accessi, così come tanti sono ancora i ruderi inutilizzati in tutto il Comune di Empoli.



Pontorme è una delle tante zone empolesi che vive ancora il contrappasso di vedere la propria storia industriale ancora presente senza però una riconversione totale. Non è la sola. Ponzano ha a che fare tutti i giorni con la ex Montevivo di via Pratignone, un colosso che ha al pari in zona solo la ex Fanciullacci di Montelupo Fiorentino.

Elia Billero