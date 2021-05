Famiglia bloccata in India, la data del rientro è vicina

"Simonetta e Enzo vicini al rientro". Così inizia il post pubblicato su facebook dal sindaco Emiliano Fossi, che annuncia l'avvicinarsi del ritorno a casa della coppia di Campi Bisenzio rimasta bloccata in India, dove si trovava per un'adozione, a causa del Covid. La donna, Simonetta Filippini, è risultata positiva al tampone di controllo e insieme al marito Enzo Galli e la bambina appena adottata sono bloccati da una settimana a New Delhi. La donna si trova ricoverata all'ospedale da ieri con la broncopolmonite.

Il legale che sta seguendo la vicenda della famiglia si è attivato per organizzare un volo sanitario privato, in biocontenimento, per il rimpatrio. Il volo è stato prenotato, privatamente, con la compagnia Volitalia grazie ad una raccolta fondi e finanziamenti lanciata dal legale che in poche ore ha raccolto oltre 80mila euro. Nel volo, la collaborazione del console e delle istituzioni italiane "è stata fondamentale" precisa l'avvocato, "anche la Regione Toscana si è subito attivata".

All'appello ora manca solo il piano di volo con il quale il ministero della Salute autorizzerà il rientro della donna in Italia. Ma il volo è già pronto, pagato e il legale spera che "sia già partito da Francoforte con destinazione New Delhi". Il viaggio sarà sostenuto da una raccolta fondi.

"È tutto predisposto per accogliere e curare Simonetta, Enzo e la loro bambina e porre fine a questo incubo", continua il post del sindaco Fossi. "La famiglia e le istituzioni, dall’Ambasciata al Ministero, dalla Regione al Comune fino alla Città Metropolitana, sono al lavoro ora dopo ora per il loro rientro. Un grande lavoro di squadra che speriamo li riporti a casa tutti e tre prima possibile" conclude il primo cittadino di Campi Bisenzio.