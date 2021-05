Festival della Risata, Nino Frassica a Lucca

Lucca torna a sorridere e lo fa grazie alla nuova edizione del Festival della Risata in programma dal 21 al 23 maggio 2021, con eventi gratuiti.

Dopo l'enorme successo di critica e pubblico della prima edizione nel 2019, che aveva portato in città comici di livello nazionale come Raul Cremona, e dopo la pausa forzata per Covid-19, torna il Festival della Risata 2021, pronto ad animare la città con un formato rivisto, per la situazione sanitaria in corso.

Tre giorni per animare comunque il centro storico, ridere insieme e approfondire al contempo tematiche anche importanti, ma sempre con il sorriso sulle labbra.

La manifestazione che ha ottenuto il patrocinio e il sostegno del Comune di Lucca (è inserita nel calendario degli eventi "Vivi Lucca"), della Fondazione Banca del Monte di Lucca e della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, si arricchisce quest'anno della collaborazione dell'Art – Accademia di Recitazione Toscana.

Il festival porterà a Lucca, sabato 22 maggio, Nino Frassica, in un incontro pubblico moderato dall'autore Vanni Baldini. L'evento è in programma alle ore 18, all'auditorium di San Romano.

Per accedere agli eventi, totalmente gratuiti, si preferisce la prenotazione da effettuarsi tramite email, telefono o whatsapp. Se non fosse possibile assistere in presenza, per l'evolvere della pandemia, si potranno seguire sul canale Youtube del Comune di Lucca e sui canali dell'organizzazione.

Le modalità di accesso saranno comunque rese note in un secondo momento.

L'artista, oltre a parlare di comicità presenterà il suo nuovo libro: "Vipp. Tutta la veritàne", messo a disposizione per l'acquisto autografato durante l'incontro, grazie alla libreria Pensieri Belli.

A presentare l'iniziativa: Stefano Ragghianti, assessore alla cultura del Comune di Lucca; le organizzatrici Erika Citti ed Elisa D'Agostino, associazione culturale E&E - Events and Executive, Emiliano Galigani dell'Art – Accademia di Recitazione Toscana, insieme ad Oriano Landucci, presidente della Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Il progetto nasce dall'associazione culturale E&E - Events and Executive, costituita dall'idea progettuale e artistica di due giovani lucchesi, Erika Citti ed Elisa D'Agostino, note per la loro collaborazione con diverse realtà culturali. Il Festival della Risata è un evento unico nel panorama toscano, suggestivo, pronto ad emozionare, far ridere e divertire, ma anche ad introdurre, con ilarità, temi di rilevanza sociale e scientifica.

Il workshop - Tre i giorni di workshop (dal 21 al 23 maggio) "Ride bene chi ride ... qui!" organizzato insieme all'Accademia di recitazione Toscana. Le lezioni saranno coordinate da Matteo Cesca, noto per i suoi spettacoli teatrali e la sua partecipazione a "Colorado Cafè" sui canali Mediaset e a diversi programmi di Sky Comedy Central, oltre all'autore e attore Vanni Baldini, che ha partecipato a svariati programmi televisivi e radiofonici come "Che tempo che fa", "Don Matteo", "Techetechetè" e "Programmone" e tutt'oggi collaboratore di Nino Frassica, e dall'attrice e regista Chiara Spoletini, conosciuta per le sue apparizioni sul grande schermo nei film "Ti presento Sofia" con Fabio De Luigi e Micaela Ramazzotti e "Cambio tutto" con Valentina Lodovini. E' inoltre protagonista di due serie tv, "Maxi il grande processo alla mafia" e "Roudy on tour" e ideatrice delle parodie social sui "Ferragnez".

Inseriti nel programma alcune lezioni speciali aperte a tutti, come La comicità fa bene: dal cinema alla psichiatria. Condotto dal Prof. Enrico Marchi, per l'associazione lucchese Arte e Psicologia e Il sorriso: dalla Bellezza Classica all'Estetica Moderna.

L'incontro di Frassica sarà preceduto da una conversazione particolare e divertente sulla bellezza del sorriso tra il Prof. Maurizio Vanni direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art e il Dott. Riccardo Marsili chirurgo plastico ed estetico.

Domenica 23 maggio, alle ore 16, si terrà una lezione aperta di "Ride bene chi ride...qui" durante la quale gli iscritti al laboratorio potranno confrontarsi con il pubblico, portando in scena il lavoro prodotto durante i tre giorni di lezioni.

A chiusura della tre giorni, domenica 23 maggio alle ore 18 un incontro in diretta streaming con il comico Gianni Fantoni: dalla carriera in tv ai progetti online. Modera il giornalista Stefano Giuntini.

Il programma completo

Venerdì 21 Maggio 2021

Ore 9-16 Workshop Ride bene chi ride ... qui! Coorganizzato con Accademia di recitazione Toscana. Coordinazione docenti Matteo Cesca Docenti (in ordine alfabetico): Vanni Baldini, Matteo Cesca, Chiara Spoletini (c/o Auditorium Pia Casa)*.

Ore 12 –La comicità fa bene: dal cinema alla psichiatria. Condotto dal Prof. Enrico Marchi. (c/o Auditorium Pia Casa)

Sabato 22 Maggio 2021

Ore 10-15,30 Workshop Ride bene chi ride ... qui! Coorganizzato con Accademia di recitazione Toscana. Coordinazione docenti Matteo Cesca Docenti (in ordine alfabetico): Vanni Baldini, Matteo Cesca, Chiara Spoletini (c/o Auditorium Pia Casa).

Ore 16,30 Incontro Il sorriso: dalla Bellezza Classica all'Estetica Moderna. Ospiti Prof. Maurizio Vanni direttore del Lu.C.C.A. – Lucca Center of Contemporary Art e il Dott. Riccardo Marsili chirurgo plastico ed estetico. Modera l'attrice Chiara Spoletini (c/o Auditorium di San Romano)

Ore 18 -Incontro con Nino Frassica, moderato dall'autore Vanni Baldini (c/o Auditorium di San Romano).

Domenica 23 Maggio 2021

Ore 9,30- 16 Workshop Ride bene chi ride ... qui! Coorganizzato con Accademia di recitazione Toscana. Coordinazione docenti Matteo Cesca Docenti (in ordine alfabetico): Vanni Baldini, Matteo Cesca, Chiara Spoletini (c/o Auditorium Pia Casa)*

Ore 16-17,30 Lezione aperta Ride bene chi ride...qui (Restituzione al pubblico del lavoro prodotto durante i tre giorni di workshop) Coorganizzato con Accademia di recitazione Toscana. A cura di Matteo Cesca, Vanni Baldini e Chiara Spoletini (c/o Auditorium Pia Casa).

Ore 18 - Incontro in diretta streaming con il comico Gianni Fantoni: dalla carriera in tv ai progetti online. Modera Stefano Giuntini.