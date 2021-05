Furti in scuole e uffici, arrestata coppia di fidanzati a Massa

Dallo scorso febbraio avevano compiuto diversi furti e danni a istituti scolastici e uffici pubblici, approfittando delle chiusure festive o serali e portando via materiale informatico come computer e denaro contenuto nei distributori automatici.

I colpi, che andavano avanti da tempo, sono stati fermati dalla polizia e dai carabinieri di Massa che tramite le indagini hanno colto in flagranza di reato i due responsabili, mentre avevano appena messo a segno un furto all'interno di un ufficio.

I due, un 39enne con precedenti specifici per reati contro il patrimonio e la compagna 27enne, sono stati arrestati. Dal mese di febbraio si erano introdotti in diversi istituti, forzando porte e finestre con l'utilizzo di arnesi da scasso. Al momento dell'arresto l'uomo è stato trovato in possesso di un grosso cacciavite che poco prima era stato utilizzato per forzare la porta della società di Massa e i distributori di alimenti e bevande presenti. La compagna durante il furto lo attendeva in auto al posto di guida, controllando l'eventuale arrivo delle forze dell'ordine e pronta ad allontanarsi dal luogo.

A bordo del veicolo sono stati inoltre ritrovati tre computer, di proprietà di diversi istituti scolastici della zona. Le perquisizioni domiciliari hanno fatto rinvenire una serra artigianale che conteneva 9 piante di marijuana. Nel rito direttissimo sono stati convalidati gli arresti e disposta la custodia cautelare in carcere per il 39enne e la misura cautelare dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria a Carrara per la 27enne. L'attività investigativa, tra questura e carabinieri, ha ricostruito almeno cinque episodi di furti compiuti dai due fidanzati. Danni e materiale prelevato sono ancora in corso di quantificazione.