"Immunità di gregge in Toscana ai primi di ottobre"

Così il presidente Eugenio Giani è intervenuto sulla campagna vaccinale a margine della conferenza sui lavori del lotto 2 della cassa d'espansione 'Pizziconi' dell'Arno a Figline Valdarno. "L'importante è arrivare ad avere 2,5-2,8 milioni di toscani vaccinati almeno in prima dose perché quello poi corrisponde a una sostanziale immunità di gregge toscana", ha spiegato quantificando.

Già ieri "è stata una ottima giornata di vaccinazioni: ne abbiamo avute 27.000 alla fine della giornata, significa essere al ritmo delle 500.000 a livello nazionale che è il ritmo tanto caro al generale Figliuolo, che stamani mi ha fatto i complimenti".

A proposito del generale, Giani ha confermato che il commissario sarà in Toscana il 18 o il 19 maggio per fare il punto della situazione. "Ha testimoniato l'apprezzamento per una regione che assieme al Veneto è l'unica che garantisce una vaccinazione degli over 80 oltre il 96%".

Sull'iniziativa dell'apertura per classe di età dei 65-69enni delle prenotazioni sul portale toscano, Giani si è dimostrato ottimista nonostante le critiche. "Vedere che l'iniziativa che abbiamo assunto ha portato da ieri mattina a prenotarsi" per il vaccino anti-Covid "più di 65.000 persone dimostra l'attesa ma anche la capacità del sistema di dare risposta", anche se "ci sono stati i rallentamenti fisiologici di quando si inizia un altro gruppo".

"Stamattina il flusso è stato regolare, e quindi arriveremo o nella tarda serata o domattina a coprire quelle più di 100000 dosi di vaccino prenotate per la categoria da 65 anni a 69 anni".