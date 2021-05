Inchiesta Keu, Cordone (Lega): "Un'eccellenza come il distretto conciario deve essere tutelata"

Nell'ultimo Consiglio comunale di Fucecchio (30 aprile - 3 maggio c.a.), il Sindaco Spinelli ha risposto ad un'interrogazione del Consigliere Marco Cordone (Lega Salvini Premier), su "Infiltrazioni mafiose nel Comprensorio del Cuoio e della Pelle; gravissimi danni di immagine per tutto il Distretto Conciario e preoccupazioni per imprese, lavoratori e tutela dell'ambiente. A rischio i finanziamenti della Regione Toscana al Poteco?". Cordone che è anche Consigliere Nazionale dell'ANCI ha presentato questa interrogazione, nel rispetto dell'inchiesta della DDA di Firenze, perché il Comune di Fucecchio è componente importante del Comprensorio del Cuoio e della Pelle e del Distretto industriale di Santa Croce sull'Arno, comprendente oltre 500 aziende per oltre 6000 addetti che è leader a livello internazionale per la produzione di pelle e cuoio da suola di qualità, con alto contenuto moda(il fatturato annuo è pari a circa 2 miliardi e 400 milioni di Euro, di cui oltre il 70% è destinato al mercato estero).

Alle domande precise formulate dal Consigliere Cordone nell'atto rivolto all'Amministrazione, il Sindaco di Fucecchio ha risposto che: "Dobbiamo difendere le imprese ed i lavoratori interessati, affrontando ora questi problemi e non giocando al rimando, dato che ci sono tutti i margini per colpire le mafie; siamo di fronte ad un'associazione per delinquere, ad una attività organizzata ai fini del traffico illecito di rifiuti e siamo parte lesa. Sembrerebbe che il consorzio Aquarno, non si fosse assicurato che il Keu (l'inerte finale derivante dal trattamento dei fanghi prodotti dagli scarti della concia delle pelli), venisse rilavorato; vanno rinnovati quanto prima(essendo in scadenza), i consigli di amministrazione del consorzio Aquarno, del Depuratore e dell'Associazione Conciatori; va portato avanti il progetto di economia circolare con processi produttivi improntati alla sostenibilità ambientale, senza dimenticarci cos'era 30 anni fa la zona distrettuale conciaria. Evidenziamo che il 98% della produzione del cuoio italiana ha luogo in questo Distretto, percentuale che corrisponde al 78% della produzione europea".

Inoltre, il Sindaco Spinelli ha rassicurato il Consigliere leghista che i finanziamenti regionali previsti per il PO. TE. CO.(Polo Tecnologico Conciario), non sono assolutamente a rischio. Marco Cordone, nella sua replica, ha sottolineato che l'atto presentato è in sintonia con l'azione che il Gruppo consiliare del Carroccio in Regione Toscana, soprattutto con la Capogruppo Elisa Montemagni e la Consigliera Meini, ha portato avanti in quella Sede, sollecitando fortemente la discussione sullo scandalo dei rifiuti pericolosi e le infiltrazioni della criminalità organizzata in Toscana, chiedendo al Presidente Giani con 15 domande precise strutturate su tre macrotemi, di venire a riferire subito in Aula e che un'eccellenza come il Distretto Conciario deve essere tutelata per tutto quello di importante che rappresenta. E' grazie alla Lega e al Centrodestra, se la Regione va ad istituire una commissione d'inchiesta sulle infiltrazioni mafiose in Toscana.

Marco Cordone - Consigliere comunale Lega e Consigliere Nazionale ANCI