Intitolata a Nicola Roccella la Sala Cross di Pistoia: domani la cerimonia

Aveva solo 39 anni Nicola Roccella, medico del 118 di Pistoia, quando dieci anni fa recandosi a trovare il padre a Livorno, si sentì improvvisamente male e capì immediatamente, quello che gli stava accadendo, perché era un medico dell'emergenza, come lo capì suo padre Osvaldo, cardiologo in pensione. Nicola chiamò subito il 118 dicendo che aveva un infarto e che dovevano inviare immediatamente un’ambulanza. Furono inutili le manovre di soccorso del padre e anche la veloce corsa in Ospedale. Il giovane medico morì e, ancora oggi, il suo ricordo è vivo tra i sanitari che lo hanno conosciuto ma soprattutto tra coloro che operano nell’emergenza e urgenza: personale medico e infermieristico e Volontari.

Domani, venerdì 7 maggio, alle 17,30 alla presenza dei genitori e dei familiari di Nicola si svolgerà cerimonia di intitolazione alla sua memoria della Sala Cross- Centrale Remota di Soccorso Sanitario che ha sede presso la Centrale Operativa 118 Empoli-Pistoia (Viale Matteotti- Pistoia).

La Cross porterà, dunque, il nome di Nicola Roccella. La proposta è stata avanzata dal dottor Piero Paolini, direttore della centrale operativa 118 e direttore dell’area aziendale centrali 118, e tutti, a partire dall’Azienda Sanitaria, dal direttore generale Paolo Morello Marchese, l’hanno accolta con favore. I genitori ricevuta la notizia hanno risposto con profonda commozione e gratitudine.

La Cross dal marzo 2020 coordina, per conto del Dipartimento della Protezione Civile i trasferimenti in tutta Italia dei pazienti con Covid-19, ed è stata attivata anche a livello europeo.



“La Cross – ha detto Paolini- è la sintesi dello spirito che animava Nicola nel suo lavoro: operativo, determinato, rapido ma anche appassionato e profondamente innamorato della sua professione. Era un grande medico del soccorso e possedeva in dote anche un carattere brillante, fondamentale per chi deve affrontare le tragedie e dare coraggio alle persone. Nella proposta di dedicare a lui la Sala Cross credo di aver interpretato il desiderio di tutto il mondo del soccorso pistoiese”.

Nicola Roccella che lavorava nella Centrale Operativa 118 di Pistoia aveva fin dagli inizi della sua professione medica sempre lavorato nei contesti dell’emergenza e urgenza: come volontario sulle ambulanze, in pronto soccorso e infine al 118 coronando anche il sogno di svolgere l’attività di Soccorso Alpino.

Fonte: Ausl Toscana Centro