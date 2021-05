La Val di Cecina protagonista su 'Geo' di Rai3

Le bellezze della Toscana tornano protagoniste nel celebre programma tv “Geo”. Venerdì 7 Maggio alle 17.00 andrà in onda su Rai3 il documentario “La Valle dell’Uomo” di Stefano Nannipieri, prodotto dall'Alfea Cinematografica di Pisa ed interamente girato a Volterra e nella Val di Cecina.

Il documentario, successivamente disponibile sulla piattaforma RaiPlay, torna ad esplorare il territorio della Val di Cecina, dopo una precedente produzione realizzata nel 2019 per il programma Rai, in cui questo splendido territorio veniva attraversato in sella al Cavallino di Monterufoli.

Questa volta al centro del racconto saranno gli innumerevoli borghi in cui il tempo sembra scorrere più adagio, e in cui operano ogni giorno artigiani, contadini, e personaggi che custodiscono e ancora esercitano i mestieri della tradizione che si tramandano da padre in figlio.