Lega in piazza a Santa Croce: "No alle Mafie"

Tutela dell'ambiente e della salute, tutela del lavoro e del distretto, contro tutte le Mafie e per la legalità nelle istituzioni. Sono i temi che la Lega porterà in piazza a Santa Croce sull'Arno sabato 8 maggio alle ore 10. L'iniziativa, che si svolgerà in piazza del Popolo nel rispetto delle norme Covid, coinvolgerà parlamentari consiglieri regionali, sindaci, rappresentanti istituzionali e cittadini. L'inchiesta Keu, non solo ha destato preoccupazione per le gravi conseguenze che può avere sull'ambiente e sulla salute, ma dimostra il fallimento delle politiche del Pd e della sinistra per tenere la criminalità organizzata lontana dal territorio, come ribadito da molte Fondazioni, tra cui la Caponnetto, ma anche dalla Lega in campagna elettorale con la candidata Susanna Ceccardi. Adesso però, oltre alle vicende politico-giudiziarie, occorre focalizzare il dibattito sul futuro di una zona economica pulsante della Toscana, quella del Cuoio. Molte attività che già stavano soffrendo per la pandemia hanno la necessità di ripartire e lo devono poter fare grazie alla qualità del loro prodotto. La Lega difende le imprese ed è al fianco dei lavoratori, vuole risposte ed assunzioni di responsabilità.

Sabato in piazza saremo simbolicamente al fianco dei lavoratori e delle aziende, ma lo saremo anche dei cittadini che vogliono la verità, certezze sul loro futuro e sulla loro salute.

Fonte: Ufficio Stampa