Un congelatore per il recupero solidale e 3mila euro all'Emporio empolese dal Lions

Una donazione del Lions Club di Empoli alla catena di distribuzione degli alimenti alle fasce di popolazione più bisognose della città.

Un congelatore a pozzetto è stato consegnato a Re.So., Recupero Solidale, l’associazione che dal 1998 (come Onlus dal 2006) si occupa nell’Empolese Valdelsa di recuperare i prodotti in buono stato, ma non più in vendita nella grande distribuzione.

Inoltre sono stati donati 3.000 euro di alimenti da distribuire attraverso l’Emporio Solidale di Empoli, di prossima apertura nelle settimane a venire.

«Grazie a Lions Club Empoli per la donazione del pozzetto congelatore a Re. So, che ci aiuterà nella lotta allo spreco alimentare, e per i tantissimi prodotti alimentari che sono stati donati all'Emporio Solidale di Empoli – ha detto Valentina Torrini, assessore alle politiche sociali -. Una bellissima realtà di solidarietà che sta per nascere ad Empoli ed in cui le persone potranno far spesa gratuitamente, scegliendo i prodotti da portare a casa. La povertà alimentare oggi la si può combattere soltanto così: costruendo una rete forte fra associazioni, terzo settore, istituzioni ed aziende. Insieme possiamo meglio aiutare il cittadino, ascoltando le sue difficoltà, regalando un sorriso, che non deve mai mancare, e soprattutto garantendone il diritto al cibo. Mi auguro di vedere tante realtà, tra aziende e associazioni, contribuire con noi all'Emporio, perché oggi più che mai è necessario far squadra ed aiutare chi è in difficoltà».

Cesare Dami, presidente Lions Club Empoli, ha spiegato: «Il Lions è un'associazione di servizio che ha come obiettivo quello di cercare di portare sollievo a persone che si trovano in difficoltà e la necessità di quest'anno, la principale, è stata quella di poter attivare col banco alimentare una donazione in denaro, che si è trasformata in merce. Quattro pancali di generi alimentari e più questo congelatore. Abbiamo così deciso di consegnare il materiale a Re.So. perché è un'associazione di volontariato e a Emporio Solidale, iniziativa molto positiva perché sarà un po' come un negozio, come andare al supermercato con una tesserina. Modalità indovinata anziché quella di ricevere un pacco preconfezionato, che ha assolutamente valore, ma in questo caso ci sarà da parte delle persone maggiore tranquillità e autonomia nel prendere la merce».

Attraverso il Banco Alimentare i Lions toscani hanno messo a disposizione centoventimila euro per ottanta congelatori a pozzetto, creando una vera ‘catena del freddo’ per il trasporto, la distribuzione e la conservazione dei cibi surgelati alle Caritas, alle Misericordie, alle parrocchie e ai centri di accoglienza distribuiti in tutta la regione.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa