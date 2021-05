'My favorite sax', ci siamo ed è boom di iscritti. La musica dal vivo riparte da Empoli

Oltre quaranta iscritti, ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia, pronti a sfidarsi nel corso di "My Favorite Sax", concorso per giovani sassofonisti in programma sabato 8 e domenica 9 maggio 2021, nelle sale del Centro Attività Musicali di Empoli, nei locali dell'ex ospedale vecchio di via Paladini. Quella la location per la due giorni promossa dal Centro Studi Musicali Ferruccio Busoni e dal Cam, con la collaborazione dell'associazione Alpha Centauri. Di quest'ultima, la regia del premio in memoria di Stefano Iacopini, assegnato al termine delle prove che si terranno a porte chiuse e in spazi tali da garantire il rispetto delle norme anti-contagio legate all'emergenza Covid-19. Tutto secondo un preciso cronoprogramma studiato per evitare ogni rischio di assembramento.

IL PROGRAMMA - Nella giornata di sabato 8 maggio 2021, ci sarà spazio per le prime audizioni del concorso, mentre il giorno seguente, al termine della seconda sessione di audizioni, si terranno le premiazioni e il concerto finale che vedrà esibirsi i vincitori del concorso. I musicisti saranno suddivisi in Junior, per i nati dopo il 31 dicembre 2004, Senior, per i nati dopo il 31 dicembre 1990, e sezione Quartetto con età media trent'anni. Ai vincitori della manifestazione, nel corso della quale saranno allestiti spazi per accogliere gli sponsor tecnici Onerati, Yamaha e Selmer, andranno premi in denaro e in materiale tecnico.

LA GIURIA - A valutare le prove dei sassofonisti in gara sarà la commissione della quale fanno parte, oltre al direttore artistico del Centro Busoni, Lorenzo Ancillotti, Mario Marzi, docente di sax al Conservatorio “G. Verdi” di Milano, Marco Vanni, docente al conservatorio “B. Marcello” di Venezia, Sandro Tani, insegnante al conservatorio di Reggio Calabria e un rappresentante dell’associazione Alpha Centauri.

IL DIRETTORE DEL 'BUSONI' - «Dalla riapertura delle attività culturali - sottolinea Lorenzo Ancillotti - "My Favorite Sax", a quanto abbiamo potuto verificare, è tra i primi concorsi musicali dal vivo in Italia. Un segnale importante che ci teniamo a lanciare dopo lo stop legato all'emergenza sanitaria, seppur in un contesto complesso dove la sicurezza resta la priorità. Dal punto di vista organizzativo, l'emergenza che ancora oggi stiamo vivendo ha creato inevitabili difficoltà soprattutto per chi arriva da fuori Toscana, impedendo purtroppo la partecipazione di candidati internazionali. Non è stato facile, ma siamo molto orgogliosi del risultato ottenuto sia in termini di iscritti sia guardando alla qualità dei programmi proposti dai partecipanti: alcuni, pur essendo molto giovani, hanno scelto di misurarsi con brani di grosso impegno dal punto di vista tecnico e del gusto musicale. Dunque, ci sono tutte le premesse affinché "My Favorite Sax" sia una due giorni eccellente. Un grazie al Cam, con il quale c'è stata grande collaborazione, all’amministrazione comunale di Empoli che è riuscita a mandare il cuore oltre l’ostacolo e non si è mai tirata indietro di fronte a questa proposta, agli sponsor tecnici che ci hanno sostenuto e all'Associazione Alpha Centauri che ha predisposto un apposito premio in memoria di Stefano Iacopini».

LA DIRETTA TV - Le fasi conclusive del concorso internazionale per giovani sassofonisti, nella serata di domenica 9 maggio 2021, saranno trasmesse in diretta su Smart Television. Gli spettatori, oltre che al concerto finale, potranno assistere alle premiazioni, che vedranno al fianco dei vincitori la presidente del Centro Busoni, Eleonora Caponi, e l'assessore comunale alla Cultura, Giulia Terreni.

