Nuova proprietà per la Coop di Legnaia: la soddisfazione della Regione

Una vicenda lunga e difficile è giunta finalmente ad una positiva conclusione: la Coop di Legnaia ha adesso una nuova proprietà, che consentirà di mantenere in attività una storica realtà produttiva fiorentina e soprattutto di garantire occupazione a 60 lavoratori.

“La Regione Toscana – commenta con soddisfazione il consigliere del presidente Giani per il lavoro, Valerio Fabiani – ha messo in campo in questi anni e fino a questi ultimi mesi ogni sforzo per trovare soluzione ad una crisi che si era fatta molto complessa. Il tavolo regionale, con l'unità di crisi, ha lavorato coinvolgendo tutti i protagonisti, sindacati e istituzioni, e collaborato positivamente con la dottoressa Caterina Rossi, liquidatore amministrativo, che ringraziamo per il lavoro svolto. Adesso – conclude - c’è una proprietà rappresentata da un forte consorzio di aziende del settore in grado di assicurare un futuro di ripresa e di crescita”.