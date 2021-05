Pusher fugge all'alt e provoca incidente, arrestato

Un pusher in fuga ha provocato un incidente stradale ed è stato arrestato. Si tratta di un 24enne di origini marocchine, sorpreso a Sesto Fiorentino in via del Cantone.

All'alt della polizia, il giovane non si è fermato. Ha tentato un'inversione a bordo della sua auto e ha colpito un'altra vettura.

Dopo aver provocato l’incidente, il giovane non si è arreso all’idea di finire in manette: ha anche provato ad allontanarsi a piedi colpendo i poliziotti - rimasti illesi - con calci e pugni.

I poliziotti sono riusciti a bloccarlo e hanno trovato nella sua auto una dose di cocaina. La perquisizione nella sua casa a Firenze ha portato a trovare altra cocaina.