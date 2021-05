Rapina in villa a Prato, volano spari: quattro mesi dopo 4 arresti

Per il furto in una villetta a Prato, avvenuta l'11 gennaio scorso, sono stati arrestati i presunti componenti della banda. Si tratta di quattro italiani, tre residenti nel Pistoiese di 46, 33 e 39 anni e uno a Prato, di 55 anni.

La notte scorsa i carabinieri di Lucca, Montecatini Terme e Prato hanno eseguito l'ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip di Prato.

Prima di fuggire, la sera della rapina, i rapinatori avevano esploso alcuni colpi di arma da fuoco. Fortunatamente non ci furono conseguenze per il proprietario di casa, che li aveva appena scoperti. La banda riuscì a scappare portando via numerosi orologi di valore. Nel corso delle perquisizioni sono stati recuperati alcuni orologi di valore, dei quali è in corso l'accertamento della provenienza.

Le indagini proseguono, per accertare altre responsabilità e coinvolgimento di altre persone. In quel periodo a Prato si svolsero diversi episodi simili con le stesse modalità.