Rubina Rovini ospite del webinar della Cassa di Risparmio di Volterra

La Cassa di Risparmio di Volterra ha da sempre come principale valore aziendale l'interazione con le famiglie, con le piccole e medie imprese e con gli enti del territorio di riferimento, al fine di contribuire allo sviluppo della realtà nella quale opera. L'evento tenutosi lo scorso 28 Aprile, in collaborazione con la chef manager toscana Rubina Rovini, va proprio in questa direzione.

Un webinar che ha visto la partecipazione di molti ristoratori del territorio nel quale la chef, concorrente alla quinta edizione di MasterChef Italia e finalista dell'unica edizione italiana di MasterChef All Stars, ha offerto una serie di suggerimenti e di consigli pratici per affrontare al meglio la stagione delle riaperture, una ripartenza che potrà essere più facile da affrontare - come consiglia la chef - cambiando approccio, concentrando l'attività non più solo sul numero di coperti ma sul valore aggiunto del proprio locale e comunicando al meglio l'identità dello stesso affinchè il pranzo o la cena diventino per i clienti un'emozione unica da rivivere.

Fonte: Cassa di Risparmio di Volterra Spa