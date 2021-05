Servizio civile nelle cooperative toscane, 108 posti con Legacoop

Sono 108 i posti disponibili, distribuiti su 14 progetti, per svolgere il servizio civile regionale con Legacoop Toscana nell’ambito del bando promosso dalla Regione Toscana (progetto Giovanisì). Possono partecipare giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati o in possesso del permesso di soggiorno in Toscana. Per presentare domanda di partecipazione c’è tempo fino alle ore 14.00 del 28 maggio 2021. Il servizio civile ha una durata di 12 mesi e prevede un contributo mensile di 433,80 euro.

Chi svolgerà il servizio civile con Legacoop Toscana potrà fare questa esperienza formativa in vari settori (Infanzia, Minori, Anziani, Disabilità), presso le sedi o le strutture (nidi, Rsa, centri diurni, case famiglia etc.) gestite da 16 cooperative sociali toscane aderenti a Legacoop Toscana.

Questi i progetti:

Volontari Senza Barriere: Carrara (MS), Livorno, Campiglia M.ma (LI), Portoferraio (LI), Viareggio (LU) | DI VITTORIO

CivilMente: Arezzo, Lucignano (AR), Foiano della Chiana (AR), Civitella in Val di Chiana (AR), Torrita di Siena (SI) | PROGETTO 5

CORI: Piombino (LI), Suvereto (LI), Follonica (GR), Gavorrano (GR) | CUORE

Crea Per il Sociale: Viareggio (LU) Camaiore (LU) | CREA

DocilMente: Arezzo, Poppi (AR), Capolona (AR), Chiusi (SI)| PROGETTO 5

Emozioni in Movimento: Firenze, Scandicci (FI)| CAT - PEGASO NETWORK - SAMARCANDA

La parte degli Angeli: Firenze, Sesto Fiorentino (FI), Campi Bisenzio (FI), Figline Valdarno (FI), Empoli (FI), Castelfiorentino (FI)| DI VITTORIO

NuovaMente: Rosignano marittimo (LI), Cecina (LI), Castagneto Carducci (LI) | NUOVO FUTURO

Onda Sociale: Livorno, Campiglia marittima (LI), Massa marittima (GR), Massa (MS)| DI VITTORIO

Partecipi?ParteciPO: Prato, Carmignano (PO), Pistoia, Serravalle Pistoiese (PT) |GLI ALTRI - KEPOS - PANE&ROSE - CUI

Parteciprato: Prato, Vaiano (PO), Calenzano (FI)| ALICE

Poli Sociali: Empoli (FI), Fucecchio (FI) |SINERGIC@ – PEGASO VERDE

SocialMente: Arezzo, Grosseto|PROGETTO 5

Un’occasione Per Volare: Firenze, Scandicci (FI) |CEPISS

Tutte le informazioni sulla presentazione della domanda online si trovano sul sito della Regione Toscana: https://www.regione.toscana.it/-/servizio-civile-regionale-avviso-per-selezione-di-2.639-giovani. È possibile presentare una sola domanda per un solo progetto.

È possibile consultare le schede relative a ciascun progetto sul sito del Consorzio Pegaso Network che si occupa del servizio civile per Legacoop Toscana: https://www.pegasonet.net/bando-giovani-servizio-civile-regionale/

Per ulteriori informazioni: tel. 055 6531082, email: serviziocivile@pegasonet.net