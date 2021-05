Sponsorizzazioni, Metrocittà Firenze approva il Regolamento

Su proposta della consigliera delegata Monica Marini, il Consiglio della Città Metropolitana di Firenze ha approvato all'unanimità il 'Regolamento per la disciplina e la gestione delle sponsorizzazioni', i cui contratti sono sempre più diffusi negli enti locali ai fini di reperire risorse e consentire la realizzazione di risparmi di spesa in relazione a progetti, iniziative ed attività poste in essere dall’Amministrazione.

“Le iniziative di sponsorizzazione da offrire a potenziali sponsor – ha spiegato Marini – sono individuate e programmate nell’ambito del Piano Esecutivo di Gestione e possono riguardare tutti i beni ed i servizi a carico del bilancio dell’Ente. Nel corso dell’anno i dirigenti possono altresì attivare ulteriori iniziative di sponsorizzazione”.

I contratti di sponsorizzazione possono prevedere somme di denaro, forniture di beni; servizi o lavori, acquisiti o realizzati a cura e spese dello sponsor; accollo del pagamento delle obbligazioni verso i terzi che svolgono le attività sponsorizzate.

“Il regolamento – ha continuato Marini - disciplina la possibilità di assegnare in 'adozione' a società, associazioni o privati in genere, aree destinate a verde pubblico e/o a rotatorie, affidandone l’allestimento, la gestione e la manutenzione in cambio dell’autorizzazione alla posa di mezzi finalizzati alla sponsorizzazione”.

Vengono disciplinati anche i contratti di sponsorizzazione per interventi di restauro e manutenzione di beni immobili e mobili sottoposti a tutela e la progettazione di interventi di nuova realizzazione.

Entrando nel dettaglio il Regolamento prevede la facoltà di procedere con affidamento diretto alle proposte di sponsorizzazioni quando il contenuto dei beni o servizi offerti non sia superiore ad euro 40.000,00, previa costituzione di un elenco di sponsor a cui proporre iniziative di sponsorizzazioni di importi inferiori a questa cifra.

Per l’affidamento di contratti di sponsorizzazione di lavori, servizi e forniture per importi superiori a 40.000,00 euro è prevista la pubblicazione sul sito internet della Città Metropolitana di Firenze per trenta giorni, di un apposito avviso con il quale si rende nota la ricerca di sponsor per specifici interventi.

I corrispettivi dei contratti di sponsorizzazione saranno previsti in bilancio e nel Peg all'inizio dell'anno o, durante l’anno, con variazione.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze