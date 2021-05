Un video per la Biodiversità dal Padule di Fucecchio

Nei cassetti della Regione Toscana giace da tempo un documento molto importante: la strategia regionale per la biodiversità. Nel 2015, dopo un lungo periodo di gestazione, esso è stato approvato ed è così entrato a far parte della programmazione regionale, ciò nonostante è rimasto del tutto inattuato. Per questo abbiamo scritto a tutti i Consiglieri Regionali per chiedere loro di concretizzare gli obiettivi contenuti in questo piano, fra i quali figura anche l'ampliamento della Riserva Naturale del Padule di Fucecchio.

Volevamo tuttavia socializzare anche all'esterno questa proposta e a tale scopo abbiamo unito le nostre voci in una improvvisata compagnia di attiviste ed attivisti, ricercatori e ricercatrici, artiste ed artisti, insegnanti e studenti ed abbiamo realizzato un video di 5 minuti e mezzo.

Ampliare le aree protette fino ad almeno il 30% della superficie terrestre e marina regionale, ripristinare gli ecosistemi degradati, rafforzare le reti ecologiche: queste ed altre richieste costituiscono un piccolo manifesto in difesa della biodiversità e del clima, al quale abbiamo voluto dare il più semplice dei titoli, "Proteggiamo la natura in Toscana".

La musica è originale, gentilmente messa a disposizione dagli Aiscreams. Le immagini, che mostrano ambienti, piante e animali della nostra regione, sono state offerte da videoperatori dilettanti e professionisti.

Il video è presente sul nostro canale youtube e sul gruppo facebook dell'associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità. Uniamo le nostre forze per dargli la massima diffusione!

Fonte: Associazione Amici del Padule di Fucecchio per la Biodiversità